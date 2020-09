Pablo Casado podría adelantarse a Santiago Abascal para presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez

Pablo Casado podría adelantarse a Santiago Abascal para presentar en el Congreso de los Diputados en próximos días una moción de censura del PP contra Pedro Sánchez a la vista de la imputación de Podemos y de la grave situación institucional, económica y sanitaria de España. La que así define el propio Casado que debería actuar con coherencia. Y complicando, de paso y con ello, el acercamiento de Inés Arrimadas a los PGE de Sánchez.

Sobre todo ahora que el escándalo de la ‘Operación Kitchen’ ha puesto el PP a la defensiva. Y a su líder Pablo Casado ante el riesgo de ser citado a declarar en la Comisión de investigación del Congreso que preparan PSOE y UP, para presentarlo como cómplice de la Operación a pesar de que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias saben que no tuvo nada que ver.

Es, en estas difíciles circunstancias para el PP, cuando Santiago Abascal, el líder de Vox, ha confirmado que su partido tiene intención de presentar la moción de censura contra el Presidente Pedro Sánchez antes que concluya el mes de septiembre.

Moción que el secretario general del PP Teodoro Egea calificó como una maniobra de distracción para ‘salvar al soldado Sánchez’, y anunció que no la apoyaría el PP. Aunque sí parece probable que la apoye Cayetana Álvarez de Toledo que va por libre y se siente marginada en el Grupo Popular.

Casado tiene mucho mas que ganar si es el PP quien presenta la moción contra Sánchez que de perder, porque si no hace nada y deja la iniciativa a Vox, que está subiendo en la encuestas, su liderazgo palidecerá más de lo que ya lo está.

Y qué decir lo que podría pasar en los Gobiernos de Andalucía y de Madrid si el PP vota en contra de la moción de censura Vox y Abascal, en una justa respuesta, rompe esos pactos de gobernabilidad regional en este convulso tiempo político.

En el que, para colmo, está a punto de convocarse la Mesa de Diálogo catalana mientras Arrimadas continúa negociando con Sánchez los PGE de 2021. Lo que se complicaría si Casado presenta la moción de censura y le pide a Arrimadas que vote contra Sánchez.

Además, eso de votar o no de no votar en compañía de un partido que se considera ‘contaminante’ para tu posición política es un camelo político, como se demostró en la reciente votación en el Congreso contra el Real Decreto de Sánchez para ‘confiscar’ los 14.000 millones de los ahorros de todos los Ayuntamientos de España. En esa ocasión el PP votó de la mano de Bildu, ERC, PDeCAT, PNV, CUP, Vox, Cs y resto de minorías.

Este mismo y cercano precedente puede llevar a Vox, si el PP no apoya su moción de censura, a romper sus alianzas con los gobiernos del PP en Madrid y Andalucía, permitiendo el ascenso del PSOE, lo que nadie debe descartar. Sobre todo si Abascal les exige ahora a Ayuso y a Moreno que Vox se integre en sus gobiernos, como corresponde a un partido que les garantiza la mayoría parlamentaria para Gobernar.

Y desde luego el electorado del PP no entendería que su partido no vote a favor de la censura contra Sánchez porque la presenta Vox. De manera que Casado debe optar ante la iniciativa de Abascal y solo tiene dos salidas: votar a favor de la censura de Vox; o presentar su propia moción de censura. Pero si no hace ni una ni la otra cosa y el PP se abstiene o vota en contra de la moción censura de Vox, el débil liderazgo de Casado empeorará y los gobiernos de Madrid y Andalucía se tambalearán.