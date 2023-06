Por mucho que algunos lo intenten…el regionalismo extremeño sigue desunido y disperso

» El Regionalismo en Extremadura ha sido fruto de un largo proceso evolutivo que se ha extendido a lo largo de los años, repercutiendo a ámbitos sociales, políticos, culturales y económicos ; desarrollándose así con lentitud y menos arraigo que en el resto de comunidades autónomas. El Regionalismo es una cuestión arraigada entre la población extremeña, pues desde siempre ha supuesto un tema de gran controversia y ha ocupado un papel principal.» ( La evolución del regionalismo extremeños. UEx )

El pasado 19 de febrero publicábamos un artículo premonitorio de lo que iba a ocurrir en las recientes elecciones autonómicas y municipales del 28M.

Ante la reciente noticia de la » unión» de varias opciones regionalistas – que no todas – y una provincial, para presentarse a las próximas elecciones generales del 23JU, no podemos por menos que recordar tal artículo: https://digitalextremadura.com/el-regionalismo-extremeno-desunido-y-disperso/, al que no le vamos a quitar ni siquiera una coma.

En dicho texto destacábamos lo siguiente: Qué bueno sería que hubiera una sola coalición que aglutinara a todos los citados pues como hemos indicado, el objetivo que persiguen es el mismo, y a modo sintético es que Extremadura salga del ostracismo actual, de los últimos puestos en los rankings que definen el progreso, el abandono secular al que está siendo sometida, por muchos proyectos y promesas que otros publiciten y más en estas fechas. Solo así, unidos podrían alcanzar un éxito que se nos antoja necesario para los intereses extremeños. Pero no hay manera porque partidos como el histórico y precursor del regionalismo, Extremadura Unida, y el reciente, y más bien localista, Somos Cáceres, se han apartado de tal unión y serán los regionales Juntos por Extremadura, Extremeñistas y Extremeños, y los provinciales Cáceres Viva y Cacereños por Cáceres los que concurran bajo el nombre de Bloque Extremeño, para lo cual no se han exprimido mucho la mente a la hora de elegir una denominación, a ver si el slogan es más llamativo y eficaz. Dado el resultado de las últimas elecciones del 28M con el bipartidismo que promueven PP y PSOE, junto a la presencia de VOX y en caída libre, como Ciudadanos, prácticamente desaparecido, de Unidas Podemos, mucho nos tememos, y ojalá nos equivoquemos de lo cual nos alegraríamos, que las opciones de Paco Alcántara por Cáceres y Antonio Granero por Badajoz no dejarán de ser meros intentos de que los genuinos y auténticos intereses extremeños se espabilen en el Congreso de los Diputados. y más con la impertinente y obsoleta ley electoral que no hay manera de cambiar, a través de la cual salen tan favorecidos los grandes partidos.

Unas elecciones generales constituyen la convocatoria más seria en la que los ciudadanos con su voto deciden quienes nos deben representar y al no ser listas abiertas, porque ya decimos que no interesa, el éxito de este Bloque extremeño largo nos lo fiais, a pesar de que nuestro deseo podría estar en línea de su programa, pero…el programa a escasos cincuenta días de la tórrida convocatoria es pura quimera y en ello se tendrán que poner de acuerdo los cinco partidos citados, algo que no resultará nada fácil y que dada la premura del tiempo, observará serias lagunas y muchos tópicos.

Es decir y como conclusión, finalicemos esta entrega al igual que lo hacíamos el pasado 19 de febrero en este mismo medio, y ojalá nos equivoquemos pero…: » Dado como está configurado el espectro político actual, mucho nos tememos que lo que debería ser pura lógica del » todos a una y por Extremadura «, dado como se están produciendo los acontecimientos, en cuanto a los acuerdos interesados por unos y otros y por posturas inflexibles de todos, mucho nos tememos que todo seguirá igual, es decir, que tanto PSOE como PP, se verán beneficiados, y más con la práctica desaparición de Ciudadanos, con la dispersión de votos, y en todo caso, si algo consiguen los regionalistas, sean quienes sean, será algunos logros o escaños testimoniales que nada influirán en los resultados finales de las próximas elecciones, en este caso del 23J «.

CONTEXTO ACTUAL es un grupo de opinión crítico formado por especialistas en diversas materias, preocupados por la situación actual.