PSOE y Podemos emplazan al equipo de gobierno a reconducir la situación irrespirable del ayuntamiento de Badajoz

Piden al equipo de gobierno que les cite a una reunión de trabajo esta misma semana para tratar el asunto y mejorar las relaciones políticas por el interés general de la ciudad. Cabezas reclama a Gragera romper con la bronca continua de Fragoso y dejar de ser cómplice del enfrentamiento.

Ricardo Cabezas ha manifestado hoy en una rueda de prensa conjunta con la portavoz de Podemos-IU-Equo, Erika Cadenas, que “nosotros no queremos que nos miren por encima del hombro, sino que nos traten de igual a igual y para ello les pedimos que desde hoy lunes hasta el viernes tienen días y tiempo suficiente para llamarnos, que nos llamen, que nos podamos sentar en una mesa de trabajo y poder reconducir esta situación irrespirable en el Ayuntamiento de Badajoz. Creo que la ciudadanía no se lo merece, ni tampoco los trabajadores de esta casa, ni los trece concejales de la oposición”. Según Cabezas, el PP y Vox han querido trasladar a Badajoz la bronca política que se vive en Madrid, queriéndolo proyectar en la oposición municipal, algo que no van a permitir.

“Esto es acción y reacción, si alguien te trata mal, no es cuestión de poner siempre la otra mejilla. La verdad es que lo sucedido en el último pleno, esta rabieta, esta pataleta del alcalde por no ceder a su petición de cambio de pleno, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Son muchos los insultos, las descalificaciones, los desprecios, el no atender propuestas especialmente con la capacidad de respuesta ante la pandemia”, recuerda Cabezas, para el que “esta situación genera mucho ruido, del que estamos cansados los socialistas y lo que queremos es que la ciudadanía vea mejoras desde las propuestas de todos. Nosotros entendemos que la política debe tener dos direcciones: hablar y escuchar, aportar y recibir, trabajar y valorar… y el tripartito va en una sola dirección. El señor Gragera está a tiempo de de romper la línea seguida e intentar que sus socios cambien de actitud. De nada le sirve a Gragera poner esa cara de “ángel” en los plenos, cuando después es el auténtico cómplice de lo que está sucediendo en esta institución. Nosotros de verdad queremos trasladarle a toda la ciudadanía ese ánimo de colaborar para mejorar la ciudad. Desde hoy lunes y hasta el viernes les esperamos para que nos llamen, para que nos citen y podamos reconducir esta situación irrespirable que se vive en este consistorio”, concluye el portavoz socialista.

Por su parte la portavoz de Podemos, Erika Cadenas, ha relacionado la actual situación municipal con el intento de acoso y derribo del equipo gobernante desde hace meses. Afirma que llevan aguantando mucho toda clase de ataques, que denomina “bullying” político, que no han querido evidenciar porque de lo que se trata es de preocuparse por la vida de la gente aunque, por transparencia, se debe trasladar lo que pasa en el ayuntamiento. Este acoso y derribo, todas las trabas que ponen al trabajo de Podemos-Izquierda Unida- Equo y del PSOE es necesario denunciarlo y buscar soluciones. Señala que son continuas las descalificaciones personales, cuando no insultos, tanto por parte del alcalde como de algunos concejales, además del machismo y de la misoginia, en sesiones plenarias y fuera de ellas. “Este tripartito”, confiesa, “nos quiere hacer la vida imposible”. Advierte del bajo talante democrático del alcalde que retuerce la norma a conveniencia. Asegura que el mal hacer del tripartito lo está pagando la ciudadanía pacense y que todo responde a una estrategia para invisibilizar a la oposición y hacer más difícil su labor. Erika Cadena asevera que “nuestra mano está tendida, pero dejen de morderla”. Quiere un trabajo conjunto, valorando el esfuerzo de todos y todas y que sea cuanto antes.