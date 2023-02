Rafa Mateos, PP, propone un Plan de Instalaciones Deportivas que las mantenga siempre abiertas y en buenas condiciones de uso

El PP denuncia que en la actualidad más de 500 niños de la ciudad no pueden competir los fines de semana por el cierre de las pistas deportivas en los barrios

El plan propuesto por Mateos garantiza personal que atienda las instalaciones, vele por su conservación y permita que los clubes puedan guardar allí sus materiales de entrenamiento

El candidato a la alcaldía de Cáceres y portavoz del PP en el Ayuntamiento, Rafa Mateos, propone la puesta en marcha de un Plan de Instalaciones Deportivas que logre sacar el máximo partido a las mismas, velando por su correcto mantenimiento y seguridad.

El proyecto planteado por Mateos garantiza que todas las pistas e instalaciones deportivas de la ciudad que dependan del Ayuntamiento de Cáceres cuenten con personal que se encargue de su supervisión, de su apertura y cierre, así como de coordinar la actividad que allí se realice en cada momento.

Asimismo, contempla la evaluación continua de las necesidades de cada cancha, de modo que se puedan reparar cuanto antes desperfectos que ahora mismo se pueden ver en algunos campos como redes rotas, canastas dañadas, cerramientos en mal estado, suciedad, deterioro del césped o de los baños y dependencias de uso común.

“En Cáceres hay pistas deportivas que cierran todos los fines de semana y se está impidiendo que los niños jueguen sus partidos. Por ello, me comprometo a hacer un Plan de conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas, que vele por el buen estado de las mismas, que garantice la celebración de competiciones los fines de semana y que a diario los clubes puedan guardar su material y desarrollar en buenas condiciones sus entrenamientos”, subraya Mateos.

El objetivo es evitar la situación actual en la que más de 500 niños de los barrios de Las 300 y de Nuevo Cáceres no pueden competir en sus campos los fines de semana porque las instalaciones están cerradas. Esto supone un trastorno importante para los equipos y especialmente para las familias de los niños que deben trasladarlos a otras pistas cruzándose la ciudad, cuando hasta ahora los menores no tenían que salir de su barrio para disfrutar de los encuentros.

Al mismo tiempo, los clubes no pueden guardar allí su material de entrenamiento a diario porque nadie puede garantizar su seguridad. No solo hablamos de trasladar balones para practicar fútbol, si no de bloques, sacos o pesos en el caso del rugby, que los clubes tienen que traer y llevar en furgonetas cada día que los niños entrenan en esta disciplina, con la complejidad logística que esto supone.

“El deporte, y más en el caso de su práctica en edad escolar, no puede depender de que el Ayuntamiento renueve o no un plan de empleo”, señala Mateos, denunciando que estas pistas llevan ya un mes en esta precaria situación y sin visos de solucionarse por parte del equipo de Salaya, después de que concluyeran los contratos del Plan de Empleo Social.

Mateos destaca que el deporte será esencial en su proyecto político para Cáceres “porque es un pilar clave para nuestra sociedad, no solo por sus beneficios físicos, si no por los valores que transmite, las relaciones sociales que genera y los efectos positivos que desencadena en la salud mental de quienes lo practican”.