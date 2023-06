Sandra Corvo Báez, enfermera: “Sinceramente, ¡yo no me esperaba nada de esto! Me ha sorprendido gratamente”.

Sandra Corvo Báez, enfermera, alumna que fue en la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional: “Sinceramente, ¡yo no me esperaba nada de esto! Me ha sorprendido gratamente”.

La tuitera Sandra Corvo Báez @sandrucb , natural de Hornachos, de madre y abuelos de Ribera del Fresno publicaba el pasado 13 de junio dos imágenes en su cuenta donde muestra la dedicatoria tan especial que le hizo a su abuela en el Trabajo Fin de Grado de la carrera de Enfermería que se ha convertido en viral, con ella nos hemos citado para conocer más de la enfermería y del amor a su abuela.

A sus 22 añitos reconoce que la dedicatoria de su TFG “A mi abuela, y a quienes olvidaron la vida antes de dejarla.” ha sido el motivo por el que su publicación en twitter se ha hecho tan viral. La sensibilidad del tema de los abuelos, el olvido y el sentirse representado con lo que dicha frase refleja es lo que ha hecho que tanta gente lo comparta y comente.

Aún tras haber pasado dos semanas de aquello no sale de su asombro y va más allá, “Sinceramente, ¡yo no me esperaba nada de esto! Me ha sorprendido gratamente. Estamos acostumbrados a ignorar u ocultar las emociones y sentimientos que los humanos tenemos. Esas que exclusivamente nosotros sentimos”.

Y al hilo de esto, nos explica que en su TFG trata el tema de la soledad subjetiva, concretamente en los pacientes con demencia. La soledad que se siente independientemente de la cantidad de personas “que nos rodeen o acompañen. Sin duda alguna, lo que sí ha quedado en el olvido es el bienestar mental y la investigación sobre ella”.

Para Sandra esta nueva etapa que comienza con la enfermería por bandera le hace pensar que muchos de sus compañeros viajan fuera para ejercer como enfermeros. En otros países esta profesión es más valorada, principalmente a nivel económico. También creo que viajar es enriquecedor tanto a nivel profesional como personal. “Y es que la enfermería puede ser ejercida en cualquier parte del mundo. Esta idea también estuvo entre mi amplio abanico de posibilidades, no te voy a mentir. Aún no se ha ido y no lo descarto”