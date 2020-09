Se suman más de 14.000 nuevos casos a la crisis del coronavirus en España

El coronavirus todavía no da tregua en España, los datos de esta última semana han dejado ver que cada día son miles los nuevos casos que se diagnostica en el país, de la misma forma que no paran de sumarse tampoco defunciones. Según los datos aportados hoy por Sanidad, la cosa no mejora demasiado.

El total de casos que se disgnosticaron en el último día fue de 4.697 lo que supone un incremento respecto a la cifra que se dio ayer, pero de apenas 100 casos. Hay que recordar que en los dos últimos días esta cifra se había mantenido por encima de los 4.500 después de varios días situándose en los 3.000 casos diarios. El total de contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia ha aumentado a 640.040, es decir, de ayer a hoy se ha incrementado en 14.389 casos, una cifra que hasta ahora no se había registrado

Por otra parte, los fallecimientos que se han sumado al total en las últimas 24 horas han sido 90 tras pasar ayer de los 30.405 a 30.495 hoy.

Con estas cifras, no es de extrañar que la pandemia está afectando también al inicio de las clases. Hoy mismo se han aportado datos oficiales que indican que se han producido en España al menos 565 cierres de clases y 120 de centros educativos, según ha detallado a Efe la Confederación Intersindical STES.

Las incidencias que está provocando la covid-19 en la vuelta al cole se han elevado a casi 700 en apenas dos semanas de arranque de las clases presenciales, mientras entre la comunidad educativa empiezan a sucederse las huelgas en defensa de más medidas de seguridad como la de este viernes en Andalucía.

No obstante, los problemas que está ocasionando el coronavirus en los colegios e institutos siguen siendo minoritarios respecto a los más de 28.500 centros educativos que existen en España.