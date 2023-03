Soraya Vega, PSOE: “El proyecto político del PSOE consiste en que el próximo 28 de mayo ganen las extremeñas y los extremeños”

Restan dos meses para que se celebren las elecciones municipales y autonómicas el próximo 28 de mayo. En rueda de prensa, la portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha afirmado que “el proyecto político de los socialistas consiste en que el próximo 28 de mayo ganen las extremeñas y los extremeños”. En relación a ello, ha apuntado que “el PSOE pone en el centro de sus políticas a las personas y defendemos un proyecto no para mandar más, si no parea servir más”.

En declaraciones a los medios de comunicación, Vega ha recordado que el PSOE de Extremadura es “el único partido preparado, con sus listas presentadas, sólido, robusto, unido y con una fortaleza imbatible: nuestros candidatos y candidatas en los pueblos y ciudades de la región”. Por todo ello, la portavoz ha señalado que “el objetivo es revalidar la mayoría, la mayoría social y estable que tan bien le ha ido a esta región en los últimos 4 años y que ha generado crecimiento, más desarrollo y más progreso”.

Con respecto al PP, Vega ha criticado que “la derecha no tiene proyecto para Extremadura, su única promesa es bajar impuestos, pero, a la vez, son capaces de votar no a los comedores escolares gratis, votar no a las aulas matinales gratis, votar no al transporte en autobús gratis por carretera, votar no a la subida de las pensiones o a la subida del salario mínimo. Queda claro que la derecha solo defiende a unas élites privilegiadas y se olvida de las clases medias y trabajadoras”.

En ese sentido, la portavoz socialista ha lamentado que “el PP no se acaba de enterar del momento histórico por el que atraviesa nuestra tierra, la derecha no se acaba de dar cuenta de que Extremadura ya lidera la revolución industrial, esa misma revolución que está cambiando nuestras vidas”.

Con respecto a los cambios que hoy se han producido en el Consejo de Ministros, la portavoz del PSOE de Extremadura ha agradecido a la ministra Reyes Maroto su apoyo para que hoy Extremadura lidere la revolución industrial, “nada es por casualidad, no lo es que en esta tierra se vaya a instalar la primera gigafactoría de iones de litio, la primera fábricas de diamantes sintéticos o el mayor matadero del Ibérico del suroeste”. Con respecto a la ministra Carolina Darias ha agradecido su trabajo para que “España fuese ejemplo a nivel mundial en la vacunación contra la Covid y haya reforzado el Sistema Nacional de Salud”.

Con respecto a los nuevos ministros les ha deseado suerte y ha recordado que “deben entender que el gran cambio es que, de un tiempo a esta parte, si le va bien a Extremadura, le irá bien a España y a Europa”.