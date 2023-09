Vara: “Hay una parte oculta del pacto de gobierno en Extremadura que muestra que el PP es rehén de VOX”

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado este jueves que hay una parte oculta del pacto de gobierno en Extremadura que muestra claramente que «el PP es rehén de VOX y depende de él». El líder de los socialistas extremeños ha realizado estas declaraciones en Mérida, donde ha participado en una rueda de prensa junto a la vicesecretaria del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que ha servido a los socialistas como inicio de curso en la región.

En el transcurso de su intervención, Fernández Vara ha considerado que los pronósticos realizados por su partido en cuanto al pacto de gobierno PP y Vox en Extremadura se han cumplido. «Se han producido dos hechos de una enorme significación que ponen de manifiesto lo que dijimos cuando el PP y VOX pactaron, que nos preocupaba el pacto tanto por lo que decía, como por lo que no decía», ha apostillado.

En ese sentido, ha subrayado que en los últimos días hemos podido comprobar lo que el pacto no decía «no decía que se iba a suprimir la intervención de los partidos políticos en el acto del Día de Extremadura, él no decía que iba a desaparecer el acto de la Asamblea y no decía que los grupos parlamentarios no íbamos a poder hablar», ha relatado.

Por ello, ha considerado que se falta al principio básico de la democracia y la representatividad siendo ella, «que perdió las elecciones y que forma un gobierno de coalición con VOX, la única que va a hablar el día de todos los extremeños».

En contraposición, ha explicado, que, en la anterior legislatura, con mayoría absoluta del PSOE, su gobierno «renunció a ser el protagonista y compartir ese protagonismo con el resto de las fuerzas políticas».

Además, ha relatado que se ha producido otro hecho preocupante como ha sido la retirada por parte del PP y Vox en Talayuela de una obra de teatro que trataba sobre la violencia machista. «.»Lo que estamos viviendo es exactamente lo que nos temíamos, que una cosa era lo que se decía y otra era lo que se estaba acordando», ha insistido.

En relación a este asunto, el secretario general del PSOE de Extremadura ha anunciado que el grupo parlamentario socialista de la Asamblea de Extremadura ha presentado una propuesta de pronunciamiento instando al ayuntamiento de Talayuela a restituir la programación prevista para la representación de la obra de teatro «El señor puta o la degradación del ser».

Asimismo, la iniciativa apremia a los responsables políticos del consistorio del municipio cacereño a disculparse oficialmente ante el autor y la productora de la obra por censurar esta expresión cultural y que la corporación municipal liderada por el PP y VOX se comprometa firmemente a promover la cultura libre y luchar contra la violencia de género.

ORGULLO DE EXTREMADURA

Por otra parte, el líder de los socialistas extremeños se ha mostrado «tremendamente orgulloso de esta tierra, tremendamente orgulloso de Extremadura, un orgullo realmente sentido» que ha enmarcado en la capacidad que ha tenido esta tierra de transformación a lo largo de los 40 años de autonomía.

Un orgullo que Fernández Vara ha ejemplificado en que Extremadura se haya puesto «a la cabeza de las regiones que menos abandono escolar tienen y estar a la cabeza con el País Vasco, con Navarra». En ese sentido ha explicado que hemos pasado de cifras de abandono escolar temprano de más del 50% cuando Juan Carlos Rodríguez Ibarra llegó al gobierno en el año 1983 del 33,6% «cuando llegamos al gobierno en el año 2015 a pasar al 10% «.

«Realmente te hace sentir muy orgulloso de la capacidad que ha tenido esta tierra para avanzar en la lucha por la igualdad de oportunidades que nacen de la educación y del sistema educativo», ha apostillado.

Por ello, ha manifestado que mientras unos se pasan la vida hablando de la bajada de impuestos «otros sentimos que hemos utilizado los impuestos para alcanzar la igualdad de oportunidades», ha finalizado.