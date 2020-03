‘Dentinstagram’, el nuevo perfil de Instagram con medidas bucodentales para llevar a cabo durante el confinamiento

Marta Fernández: “La cuenta (@_dent_insta) se creó para contrastar dudas y no acudir a centros médicos donde es mayor el riesgo de contagio”

El confinamiento es una medida clara para evitar el contagio del coronavirus. Sin embargo, no debemos olvidar otros riesgos o errores sanitarios que podemos cometer durante estos días, como descuidar la salud bucodental. ‘Dentistagram’ es una iniciativa a través de la plataforma Instagram cuyo objetivo es promover la salud bucodental en estos días de cuarentena y seguir cuidando su higiene.

Marta Fernández (Cáceres, 1996) es una de las promotoras de este proyecto. Tal y como ha contado a Digital Extremadura, se puso en contacto con Red-Cor para participar en el voluntariado, “y me escribieron poco después porque como soy odontóloga podría servir de ayuda a la hora de divulgar información para la gente en este ámbito”. Cabe recordar que Red-Cor, la Red de Servicio Civil de Cáceres ante el coronavirus, cuenta con alrededor de medio millar de voluntarios que están ayudando diariamente al sector más vulnerable con distintas tareas como hacer la compra o acudir a la farmacia a por medicamentos.

El perfil es público y podemos encontrarlo a través de @_dent_insta, título que engloba a esta iniciativa con datos sobre urgencias dentales, higiene dental con ortodoncia o higiene dental en el embarazo, entre otros. “La cuenta se creó para tener un lugar en el que poder acceder de forma fácil y cómoda donde reunir los temas que consideramos prioritarios o importantes para las personas que en estos momentos de reclusión, puedan contrastar sus dudas y así no acudir a centros médicos donde es mayor el riesgo de contagio”, sostiene Fernández.

Insiste en que es importante la salud bucodental en estos momentos, “porque es muy fácil olvidarse de cepillarse los dientes en el estado actual”, y admite además que en algunos casos “las personas asocian el cepillarse los dientes a salir de casa, y ese error lleva a que podamos tener problemas en la salud de dientes y encías que pueden agravarse, por lo que todo lo que podamos hacer desde casa en estos momentos va a ser mejor”.

La idea inicial surgió tras la conversación telefónica con la plataforma Red-Cor. “Lo que me pedían era reunir webs en las que la información sobre salud bucodental e higiene fuera accesible, pero después de la búsqueda me di cuenta de que hay muchos temas que me parecen importantes y que se deben tratar, por lo que era más complicado acceder a cada uno de ellos de manera independiente”, añade, “así que se me ocurrió crear una cuenta de Instagram y redactar una serie de temas para incluir en el perfil”.

Pero este proyecto no lo gestiona ella sola. “Somos un grupo de 8 odontólogas: Alicia Becerro, Cristina García, Sofía Gil, Elena Martín, Pilar Sánchez, Marta Piedrahita, María Gómez; y una estudiante de Odontología en último curso, Marina Hernández”, cuenta la cacereña. Este grupo de profesionales de la salud bucodental, unieron lazos en la Universidad de Salamanca durante sus estudios en el grado de Odontología.

“Me puse en contacto con mis amigas porque era mucho volumen de información la que quería abarcar y yo sola no iba a poder hacerlo tan rápido”, reconoce. De esta forma, cada una de ellas escogió instantáneamente los temas a tratar, y para asegurar sus conocimientos, buscaron información en sitios webs contrastados para ofrecer este perfil eficaz durante esta crisis que en tan solo dos días, cuenta ya con 115 seguidores.