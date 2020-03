El Gobierno anuncia una moratoria para la cuota de autónomos y ayudas para el pago de alquileres

El Consejo de Ministros que se celebra hoy tiene previsto aprobar también ayudas para empleadas del hogar con el fin de paliar la crisis del coronavirus

El Consejo de Ministros que se celebra este martes prevé aprobar una serie de medidas para suavizar la crisis del Covid-19. Entre estas, una moratoria en la cuota de autónomos, una medida muy demandada en los últimos días que finalmente se incluirá en el paquete de medidas sociolaborales de hoy, tal y como ha confirmado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

También se añadirá un plan para el mercado del alquiler donde se expone una línea de microcréditos avalados por el Estado, ayudas directas y la suspensión de desahucios durante seis meses una vez acabe el estado de alarma en determinados casos, con una movilización de recursos esperada de unos 700 millones de euros.

“Hoy vais a conocer como hay muchísimas medidas moratorias en las cuotas sociales en un montón de cuestiones que tienen que ver con los autónomos“, ha dicho la ministra horas antes del Consejo.

La edición extraordinaria del Boletín Oficial del Estado (BOE) publicada el domingo por la noche, contempla que los autónomos sí pueden seguir trabajando para mantener solo las actividades esenciales porque estos quedan fuera del dicha aplicación: no son trabajadores por cuenta ajena y no podrían acogerse al permiso retribuido recuperable. Como no pueden recuperar esas horas ni recuperar esos cobros, deben seguir trabajando. Sí se aplica en cambio, a sus trabajadores.

En cuanto a las ayudas en el pago de alquileres, el Consejo de Ministros pretende aprobar una línea de rescate a los inquilinos afectados por el coronavirus con microcréditos para pagar el alquiler, las facturas de agua, luz y gas. El Estado avalará microcréditos de hasta 100 millones de euros para inquilinos vulnerables. Serán créditos a tipo cero que se podrán pedir en el banco y que solo servirán para el alquiler o para las facturas.

El Consejo de Ministros también tiene previsto aprobar ayudas para las empleadas de hogar que pierdan su trabajo durante este periodo. Sería una ayuda extraordinaria con una duración de un mes y equivaldría al 70% de la base de cotización.