Extremadura es la prioridad del Gobierno en infraestructuras, afirma el Ministro Puente

El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha declarado que Extremadura es la “prioridad” del Gobierno, y en particular de su ministerio. Puente, quien ha estado en el mismo partido durante 33 años, enfatizó que su ideología es simple: atender primero a los que más lo necesitan.

Puente reconoció que Extremadura no se queja de sus infraestructuras por exceso, sino por necesidad. Aseguró que atenderá a la comunidad de acuerdo con su convicción e ideología, que consiste en atender primero a quienes más lo necesitan. Además, señaló que es evidente que en los próximos años hay una prioridad dentro de las infraestructuras que su ministerio tiene encomendadas, que es la ferroviaria.

Durante su intervención en la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en Extremadura, Puente expresó su deseo de ser el ministro que finalmente traiga la Alta Velocidad a Extremadura. Aseguró que se esforzará al máximo en este empeño y espera lograrlo.

En relación con el Ministerio de Transportes, Puente destacó que es “complejo”. Mencionó que actualmente están trabajando en las declaraciones de impacto ambiental en Castilla-La Mancha, mientras que el tramo de Extremadura está, según él, “bastante encauzado con sus problemas”. Por lo tanto, el trabajo debe realizarse precisamente en el tramo intermedio, el que discurre entre Madrid y Extremadura.

Puente subrayó que trabajarán con decisión en este tema y buscarán consensos en los puntos en los que haya conflictos. Si no los hubiera, tomarán decisiones, como hicieron recientemente en Valencia al decidir desbloquear la ampliación del puerto de esa localidad. Afirmó que no pueden dilatar más la llegada de la Alta Velocidad en toda su dimensión a Extremadura, ya que es una necesidad de primer orden y deben trabajar muy duro para sacarla adelante.

En cuanto al nuevo delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, Puente expresó que seguirá una senda similar a la del delegado saliente, Francisco Mendoza. Destacó que Quintana proviene de la “escuela” que le gusta, que es la municipal, como exalcalde de Don Benito. Según Puente, esta escuela de proximidad y cercanía es “imprescindible en política”. Concluyó diciendo que se puede llegar a ser presidente sin haber sido primer edil, “pero es mejor haber sido alcalde primero”.

GUARDIOLA

Según la presidenta extremeña María Guardiola, Extremadura necesita más de líneas verdes, blancas y negras que de las llamadas líneas rojas. «Créanme cuando les digo que no me refiero a los colores de ningún partido. Me refiero a esa expresión de moda en el debate político español donde se fijan muros, límites o fronteras infranqueables y que bloquean la posibilidad de negociación entre las formaciones mayoritarias, o que convierten cualquier colaboración entre instituciones en un imposible», ha apuntado.

RETOS DE EXTREMADURA

Según la presidenta de la Junta, lo que realmente esperan los ciudadanos de los políticos y de las instituciones es que se dialogue y se trabaje para solucionar los problemas. «Extremadura afronta muchos retos y espera muchos cumplimientos en materias en las que el Estado tiene competencias tan importantes como los ferrocarriles, la red de carreteras y el régimen general de comunicaciones o el Sistema de Financiación Autonómica», ha subrayado. Además, el Estado debe garantizar los principios de igualdad, justicia y solidaridad, velando por el establecimiento de un desarrollo económico equilibrado en todo el territorio español. «Y es ahí, por el bien de todos los extremeños, donde nos tenemos y debemos encontrar», ha recordado para después asegurar al delegado de Gobierno que su mano estará tendida.

Asimismo, Guardiola ha aprovechado la presencia en el acto del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para emplazarle a una reunión con el fin de abordar los problemas de conectividad que tiene la región, especialmente los relativos al tren, y las autovías. «Los extremeños no merecen más prórrogas. Es una cuestión de justicia y de igualdad», ha enfatizado.