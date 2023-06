José Luis Quintana, un gran político

Los pactos políticos subsiguientes a los comicios municipales del 28 M, han traído como consecuencia el relevo de José Luis Quintana en la alcaldía de Don Benito, su pueblo natal. Siempre Don Benito (7 concejales), un movimiento político contrario a la fusión Don Benito – Villanueva de la Serena, ha conseguido mediante un pacto con el PP (5 concejales), sacar de la alcaldía al político que había ganado las elecciones (9 concejales), aunque sin mayoría absoluta, aquella que logró en otras dos legislaturas anteriores.

Tras ocho años de mandato, José Luis ha llevado a cabo una gran labor potenciando Don Benito y convirtiéndola en una gran ciudad, que ha desarrollado durante su mandato una mejora indiscutible en materia agraria, industrial y comercial. Esto lo reconoce cualquiera que haya conocido la ciudad calabazona hace unos años y en la actualidad.

Conozco a José Luis Quintana desde hace más de 25 años. Desde el año 1996 cuando pasé a prestar servicio desde la Administración General del Estado a la Junta de Extremadura. He tenido el honor de trabajar con él en diversos períodos, tanto cuando fue consejero de Agricultura, como cuando lo fue de Fomento. En la primera de esas consejerías trabajé en su equipo como jefe del Servicio de Ordenación de Regadíos y después, en la de Fomento, lo hice cuando me propuso como director general de Infraestructuras y Agua, durante un período de cuatro años.

Por eso estimo que tengo motivos más que suficientes para conocer a una persona a la que considero como un político excepcional.

Le adorna la virtud de la humildad. Nunca aprecié en él un mínimo gesto de presunción de su cargo, ni cualquier atisbo de prepotencia, defectos que suelen ser muy corrientes en el gremio político cuando acceden a un cargo relevante.

Ha escuchado siempre a todos cualquiera que fuera su color político. A él le preocupaba el bienestar de todos los ciudadanos. Y esa bonhomía y capacidad de diálogo hace que tenga amigos y admiradores de su labor política en todos los estratos sociales y en ambientes de cualquier signo político.

Trabajador infatigable, siempre pendiente de todos los asuntos y echando horas sin medida a los cargos a los que tan bien sirvió. Un gran gestor, es además capaz de liderar equipos de personas, creando un muy agradable ambiente de trabajo entre los componentes de los mismos.

Exigencia de honestidad en todos sus colaboradores, comenzando por él, aspecto de una gran importancia en política. Un político honesto y un hombre cabal. En resumen, un gran político. Eso es lo que creo que es y ha sido José Luis Quintana.

Su paso por los altos cargos que ha ocupado, director general, consejero, diputado provincial, alcalde de Don Benito y secretario local del PSOE en esta ciudad, ha dejado un rastro de bonhomía, capacidad de trabajo, honestidad y liderazgo de los que pueden dar fe los ciudadanos extremeños y dombenitenses, que han podido apreciar la extraordinaria labor que ha desarrollado en todos los puestos que ha ocupado. Estos cargos los ha desempeñado con eficiencia, eficacia y altas dosis de dedicación para obtener lo mejor para Extremadura y para su ciudad.

José Luis tendría que haber salido por la puerta grande de la alcaldía de Don Benito. Se merecía otra mayoría absoluta para poder finalizar la labor de unión de dos poblaciones que constituyen hoy día una de las áreas de mayor actividad económica de Extremadura.

Opiniones, respetables por otra parte, contrarias a la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena, han dado al traste con esta posibilidad, al menos de momento, y han cercenado una de las mayores ilusiones de José Luis, como era conseguir la unión de estos dos importantes núcleos, que juntos se convertirían en la tercera mayor ciudad en número de habitantes de Extremadura.

No sé cuál será el futuro político de José Luis Quintana. Sería una presunción por mi parte saberlo, porque no soy adivino. Pero estoy seguro que desde donde esté va a seguir luchando por sus ideales y nunca provocará enfrentamientos sino consensos y buen rollo. De esto estoy absolutamente seguro. Buscará estabilidad y no enfrentamiento. No sería su estilo contribuir a enfrentar a los ciudadanos que tengan distintas opiniones.

De todo este episodio que está aderezado de cierta tristeza, saldrá un ganador. Su familia a la que José Luis ha quitado horas de atención en razón del tiempo que dedicaba a sus tareas de gestión en los cargos políticos que ha ocupado. Ya lo puso de manifiesto en su despedida como alcalde. Adela, su esposa, un modelo de discreción, sus hijos José Luis y Laura dos excelentes profesionales y sus nietos Marcos y Lucía son quienes saldrán ganando. Estas personas van a ser los beneficiarios principales del relevo de José Luis en la alcaldía.

Y también ganaremos sus amigos, numeroso grupo al que tengo el honor de pertenecer, ya que tendremos posibilidad de verle con más frecuencia y charlar con él de lo divino y de lo humano. Siempre con tono amable y distendido. Por Isla Cristina, este verano, espero seguir departiendo con él, como siempre hacíamos, en los huecos que su labor municipal le dejaba. A partir de ahora, probablemente, tendremos más tiempo.