Cartas acehucheñas

89 – LO QUE HAY QUE VER

Estimados compatriotas: No sé por qué arte de birlibirloque ha llegado a mis manos un conjunto de folios escritos, doce exactamente, que trata de muchas, demasiadas cosas relacionadas con la actualidad y la historia de nuestro pueblo.

Al principio dice que es cosa de la Wikipedia, esa enciclopedia virtual a la que todo quisque echa manos ahora para cualquier consulta. Muy bien, pero ¿quién ha puesto ahí toda esa información? Yo no lo sé, ni me importa; pero puedo opinar sobre algunas cosas que me han llamado la atención.

Por ejemplo, al principio dice Acehúche (en extremeño L´Aceúchi o El Aceúchi). Anda, ahora resulta que hay algo (¿idioma, habla, dialecto?) en el uso del idioma en nuestro pueblo totalmente identificado con “el extremeño”. ¿Qué extremeño, el del norte de Cáceres, la fala por ejemplo, o el del sur de Badajoz, el de Campanario, por no ir más lejos? ¿Quién habla “el extremeño” en el pueblo, que yo no me he enterado? Bueno, no sigo por ahí porque si mis maestros universitarios estaban equivocados…ahora la Wikipedia les enmienda la plana. ¡Estamos aviados!

Muchas cosas que comentar en este panfleto, demasiadas. Por ejemplo, los límites. ¿Al norte Pescueza? Y Portaje, qué, ¿ Y Ceclavín? ¿Al este Portaje? ¿Y Portezuelo? Dizque al sur Portezuelo y Alcántara ¿Y Garrovillas? Y al oeste Ceclavín, eso sí.

Arroyos importantes: El Listeru, La Garganta, el Valtraviesu y el Zajurdón. Tal cual. ¿No serán el Listero, La Garganta, el Valtravieso y el Zahurdón? Una cosa es que alguien todavía cierre la o final en u, o la e final en i, pero ¿escribirlo? Vamos, anda.

Por último, y hoy no sigo con esto, que me está entrando grima. Me parece que por aquí anda la pluma de Nicolás, con el que no estoy de acuerdo en bastantes cosas, aunque reconozco que su labor es encomiable. Dice que el origen del nombre es “acebuche”, en lengua astur-leonesa. No hay ni hubo lengua astur-leonesa, sino dialecto astur-leonés del latín vulgar. ¿No habrá oído ni leído que Acebuche tiene su origen en el bereber “al zambug” (olivo silvestre)?

Otro día seguimos. Tengas mis paisanos un feliz verano y un felicísimo estiaje.