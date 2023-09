Persianas venecianas: la solución a la iluminación de cualquier espacio

Las persianas son uno de los elementos de una casa más importantes, ya que son ellas las encargadas de regular la luz que entra y sale de cada estancia. Si queremos más intimidad o más luminosidad, sólo podremos decidirlos si contamos con este producto en las ventanas. Actualmente los consumidores pueden elegir entre una amplia variedad de persianas según la funcionalidad que busquen y también la estética. Además, encontramos fácilmente modelos distintos que se adaptan a los formatos de las hojas de las ventanas, creando así un equipamiento común.

En esta ocasión, el protagonismo será para las persianas venecianas, un tipo bien conocido por la mayoría de usuarios y que sigue siendo uno de los modelos más elegidos. Aun así, a continuación haremos un recorrido por los puntos más importantes de este diseño.

¿Qué son las persianas venecianas?

Para quienes no visualizan en estos momentos la imagen de una persiana veneciana, este modelo consta de lamas en posición horizontal, unidas por un sistema de cuerdas y agarres, que mediante su estructura pueden adoptar posiciones abiertas o cerradas para dejar pasar la luz. Mediante una varilla reguladora, el usuario puede poner el grado de apertura que más le agrade en cada momento del día.

Las persianas venecianas combinan a la perfección la modulación de la luz y la decoración interior, a lo que se suma la calidad de sus materiales, que suelen alternarse entre la madera, el aluminio o, en ocasiones, ambos.

Los mejores sitios para colocar las persianas venecianas

Podríamos decir que cualquier lugar de la casa es adecuado para colocar una persiana veneciana; aunque no es ninguna mentira, lo cierto es que hay algunos espacios para los que el uso de este diseño se recomienda más. Los baños, por ejemplo, son un lugar idóneo para su instalación. La resistencia de los materiales a diversas temperaturas y a fenómenos atmosféricos la hace igualmente válida para resistir las acumulaciones de humedad, la recepción de vaho, la caída de agua, etc. También las cocinas son estancias donde estas persianas tienen cabida, ya que la grasa de las comidas, la suciedad, el vapor, el calor, el frío y los distintos cambios que hay en el ambiente de una cocina no afectan apenas a las persianas venecianas.

Además de estas dos estancias concretas, las ventanas o puertas correderas con salida al exterior siempre agradecerán estas persianas, ya que no se dañarán con tanta facilidad. Además, con el ángulo abierto son perfectas para dejar pasar todo el aire de la calle y ventilar las estancias.

¿Madera o aluminio?

Ambos materiales son igualmente funcionales para las persianas venecianas y pueden adaptarse a cualquier zona. Aun así, con las recomendaciones de los profesionales de www.puntogar.com podremos sacar el mayor partido de cada modelo.

Las persianas venecianas de madera son una gran alternativa cuando queremos sustituir el uso de cortinas, ya que aportan calidez. Así, el salón y el dormitorio serán estancias donde la madera se verá más favorecida y también el entorno de la habitación tendrá más calidez con la madera. También en las zonas exteriores contribuirán a un ambiente de estética rústica que suele casar muy bien con el resto de elementos y con los espacios naturales.

El aluminio, por su parte, es ideal para estancias como el cuarto de los niños, el despacho, la cocina o el baño. Su resistencia garantiza una mayor duración en estas zonasdonde pueden sufrir más desgaste por el propio uso. Igualmente, si queremos dotar toda la vivienda con un aire moderno, vanguardista y poco recargado, el uso del aluminio es la opción más funcional en nuestras persianas venecianas.

En ambos casos la calidad y la resistencia de los materiales están garantizadas. Además, su limpieza es muy sencilla y podemos consultarla en la guía completa que ofrecemos en el siguiente enlace.

Ventajas de las persianas venecianas

Las persianas venecianas aportan a nuestros espacios tres beneficios principales: estética, modulación de luz y resistencia. En cuanto a la estética, este modelo cuenta con diseños muy distintos que se adaptan a nuestros gustos, además de contar con la posibilidad de ser personalizadas. Respecto a la modulación de luz, es uno de los formatos de persiana más funcionales de cara a este objetivo. Tampoco debemos olvidar que deja pasar el aire incluso sin que haya que iluminar toda la estancia. Por último, tanto la madera como el aluminio de las persianas venecianas cuentan con una calidad superior que hace a este producto muy resistente frente a los posibles daños.

¿Cómo se instalan?

Colocar una persiana veneciana es algo que podremos hacer nosotros mismos. Para ellos, debemos seguir estos pasos:

Colocar el soporte, al menos, 5 cm por encima del límite de la ventana. Si es batiente, entonces 15 cm, para que no tope al abrir las hojas. Colocar los agarres a 7 cm de los extremos en el soporte para fijar la estructura. Añadir la varilla reguladora en el gancho indicado.

En 3 sencillos pasos, nuestra persiana veneciana estará instalada.