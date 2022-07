PREOCUPACIÓN POR EL FUTURO DE LA CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

Comparte en redes sociales

UGT FICA en CNA muestra su preocupación por el futuro del empleo.

Más de mil empleos tienen fecha de caducidad en la comarca de Campo Arañuelo si finalmente se produce el cierre de la Central Nuclear de Almaraz en los plazos anunciados.

La Sección Sindical de UGT FICA manifiesta su preocupación por la

incertidumbre frente al futuro de todas estas familias y defiende el papel en la

energía nuclear como clave en el mix energético ante el actual escenario de crisis en Europa.

Desde la Sección Sindical de UGT en la Central Nuclear de Almaraz, quieren manifestar el sentimiento de perplejidad y derrotismo que comparten

todos los trabajadores y trabajadoras de esta central. Como ya han trasladado, no estan en contra de que se elabore un mix energético donde quepan todos los tipos de generación de energía, incluida la nuclear.

No están en contra de la transición justa pero esta transición no puede ser justa si no se cuenta con los trabajadores que se quedaran sin empleo tras su cierre (en Almaraz aproximadamente 1000 más otros 1000 en las recargas que mantiene cada 18 meses). La energía nuclear es rentable, fiable, limpia, segura e imprescindible. No la catalogan así por capricho o por no ser parte “independiente”.

«La catalogamos así porque tenemos pruebas, siempre las

hemos tenido, pero ahora Europa lo confirma reactivando su política nuclear»

 La energía nuclear aporta el 20% de la energía total española (Almaraz

aporta un 8% del total).

En potencia instalada vs generación es sin duda una energía muy rentable.

 A partir de 2023 Europa catalogará como verde a la energía nuclear, ya que

no emite CO2 a la atmósfera que es lo que se está intentando impedir con

esta transición a energías verdes (la nuclear también lo es).

 La seguridad de esta generación es total, de hecho, el Reactor I de la

Central Nuclear de Almaraz fué catalogado como el reactor más seguro de Europa, Latinoamérica y China en 2018 (de un total de 134) por el WANO (Asociación Mundial de Operadores Nucleares). El sector calificado como el número diez.

Problemática del almacenamiento de residuos utilizados… Esto sería un

problema si no tuviésemos la tecnología para resolverlo, pero la hay. Las

centrales cuentan con ATIS, almacenes temporales de elementos combustibles que aseguran que no se produzca absolutamente ninguna incidencia con el residuo; además ya existe la tecnología del AGP (almacén

geológico profundo) ya construido en Finlandia y que se ideo hace 40 años.

Los trabajadores y trabajadoras de Almaraz y sus familias, tienen que ser

capaces de poder mirar al futuro; se nos esta condenando a una vida de

incertidumbre sin tener capacidad de planificación al ser esta la única industria en este país en que siendo rentable, segura, limpia, imprescindible y con un valor humano impecable vaya a interrumpir su actividad sin saber aun porqué… No caigamos en el error cometido con el cierre de otras fuentes de generación (minería, centrales térmicas,) y menos en el momento en el que vivimos. «Sólo reclamamos lo que entendemos, por derecho y meritoriamente merecemos»