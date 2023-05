Esta decisión llama la atención cuando el partido socialista ha conseguido salvar con dignidad la situación, ya que durante gran parte del escrutinio le han separado hasta 3 concejales de la ventaja popular, logrando al final perder por uno, pero consiguiendo, incluso un concejal más que en las pasadas elecciones, en las que logró 9 escaños.

Unidas Podemos pierde 1 concejal y se queda con tan sólo 2, y Vox logra 2 concejales, uno más que en los pasados comicios municipales, que poco le duró a la formación verde, cuando Teófilo Amores, abandonó sus filas para pasar al grupo de concejales no adscritos, apoyando de manera importante al partido socialista.

Ciudadanos desaparece por completo del consistorio cacereño cuando en las pasadas elecciones logró cinco concejales, dos de los cuales, al poco de iniciar la legislatura, abandonaron las filas para pasar al grupo no adscrito, y los tres restantes, se han repartido entre las listas del PSOE, que acogió a dos en sus filas, y el PP, que se llevó a una concejala.

El candidato popular, a la Alcaldía de Cáceres, Rafael Mateos ha señalado que “Cáceres ha hablado alto y claro para decir que quiere cambio”, y que, a partir del 17 de junio, cuando se constituya el gobierno municipal se empezará a construir el futuro que, según ha dicho, merece la ciudad y que la convertirá en un punto de referencia en Extremadura y en España.

Ha señalado que “tengo un objetivo muy claro para los próximos días y para los próximos 4 años, que es liderar el cambio que Cáceres necesita y lo hará de la mano de los cacereños y con el diálogo por bandera”.

Mateos, que ha destacado que el proyecto que ha ganado, aunque ha estado liderado por él y su equipo, realmente es el proyecto de todos los ciudadanos porque se ha hecho con la aportación de los vecinos, colectivos, empresarios y otros sectores, espera que en el ayuntamiento siga reinando el buen talante que ha existido en esta pasada legislatura entre todos los grupos políticos.

El lema de su campaña “Construir Cáceres contigo” es lo que, según ha afirmado, va a guiar su acción de gobierno, “hacerlo de la mano de todos los cacereños”.

Mateos, antes de su comparecencia ha recibido una llamada de Luis Salaya, que le ha felicitado por los resultados obtenidos.

A la alcaldía de Cáceres se han presentado hasta 10 candidaturas, la mitad de ellas de ámbito regionalista y provincialista, lo que ha hecho que se haya dividido mucho el voto entre ellas, impidiendo que seis de ellas no hayan logrado representación municipal.

Tras los resultados definitivos, Salaya ha anunciado que deja el consistorio y la primera línea política tras una “derrota sin paliativos”.

“Decimos muchas veces que en la noche de las elecciones gana todo el mundo, pero está no, es una derrota sin paliativos y un resultado notablemente peor de lo que esperábamos”, ha asegurado a los medios en la sede del PSOE municipal.

“Cuando gestionamos la pandemia dábamos prácticamente por amortizada la legislatura, entendíamos que entrábamos en tiempo de descuento, y luego la situación y las acciones de gobierno nos llevaron a tener esperanza de revalidar, no ha sido así”, ha lamentado.

“La tendencia es mala, la tormenta es dura, la misión de un alcalde del PSOE es aguantar la tormenta y no la hemos podido aguantar. El PSOE tiene que reflexionar sobre lo que ha hecho y no seré yo quien lidere esa reflexión, obviamente no estaré en el ayuntamiento la próxima legislatura”, ha reiterado.

Según ha confesado el regidor socialista ya ha llamado para felicitar a Rafael Mateos, candidato del PP vencedor, pero en minoría, y le ha pedido que desde el ayuntamiento “se siga siendo ambicioso por el futuro de la ciudad”

Sobre su partido, le ha instado realizar una “análisis” pues la “tendencia nacional es mala”, ha dicho sin eludir la parte de responsabilidad propia.

“Tenemos que hablar de si tomaré posesión, mi compromiso llega hasta al investidura, pero no estaré en el ayuntamiento la próxima legislatura; dejaré la primera línea política, seguiré trabajando con mi partido, al que le debo mucho, y seguiré trabajando en la militancia como siempre, volveré a mi actividad profesional que es lo que corresponde”, ha asegurado Salaya.

De esta forma, ha deseado que se pueda “ensanchar el electorado socialista” en la ciudad, donde el PSOE ha ganado en los tradicionales barrios obreros aunque deben construir un “proyecto más transversal”, ha concluido.

Vía msn/ el diario.es/extremadura