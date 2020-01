Hoy día existen muchas herramientas y recursos de aprendizaje en multitud de disciplinas. Sin embargo, en el mundo de la música existía una carencia en la que ya trabajan investigadores de la Universidad de Extremadura: el estudio de la armonía a cuatro voces, un elemento fundamental en esta materia.

Este avance ya tiene nombre propio, Sharpmony, una aplicación basada en inteligencia artificial, que actualmente está en periodo de pruebas, y cuyas raíces son extremeñas, fruto del talento que se fragua y emerge en los grupos de investigación por vocación, la de servir a la sociedad en la que se integran. En esta ocasión, hablamos del grupo de investigación, GEA (Grupo de Evolución Artificial).

Aprender música no es tarea fácil, bien lo sabe Francisco Fernández de Vega, con título de Grado Profesional de Música especialidad Clarinete y Catedrático de Arquitectura de Computadores de la Universidad de Extremadura. Hace algunos años tuvo que enfrentarse a las dificultades a la hora de aprender la composición y la armonía dentro de esta disciplina, no solo por su complejidad, sino por los métodos de enseñanza que se emplean y la falta de empatía y capacidad de algunos profesores. Entonces Fernández de Vega se dio cuenta que actualmente no existía ninguna herramienta que pudiera ayudarle en esta ardua tarea y, así, decidió buscar la solución. “En el año 2011 fue cuando comencé a programar en mis ratos libres lo que hoy es Sharpmony. Después de 4 o 5 años programando ya tenía construida la parte de Inteligencia Artificial necesaria, sin embargo, me faltaba la web del proyecto y la aplicación para dispositivos móviles”.

Fue en 2017, y gracias a fondos de la Junta de Extremadura, cuando se unió al grupo de investigación, Jorge Alvarado graduado en Informática y Máster Universitario en Investigación por la UEx, experto en desarrollo móvil y web. Esto les ha permitido que la aplicación esté disponible en Google Play desde el pasado mes de septiembre aunque en fase de pruebas. Solo pueden utilizarla aquellos usuarios que el equipo habilite.

Entre partituras, ordenadores y notas musicales, su creador confiesa que uno de los deseos fundamentales con el que pone en marcha este proyecto, es conseguir que la investigación que hacen sea útil y beneficie a un conjunto amplio de la sociedad. “Es una pena que mucha de la investigación de nuestro entorno se hace con el único fin de sumar artículos publicados que nunca se utilizan. Este proyecto busca justo lo contrario, que los resultados se utilicen y mejoren la sociedad”. Otro de los objetivos es demostrar que en Extremadura podemos ser líderes en herramientas de Inteligencia Artificial que se utilicen en todo el mundo.

Una herramienta única en el mundo

Y así ha nacido Sharpmony, la primera herramienta de Inteligencia Artificial que ayuda a jóvenes estudiantes de conservatorio y sus profesores, profesionales y compositores, a realizar armonizaciones a cuatro voces. Sus creadores subrayan que no existe una herramienta como ésta, ni en España ni fuera de ella.

La armonía a cuatro voces es un elemento fundamental en la música. “Cuando canta un cuarteto formado por Soprano, Contralto, Tenor y Bajo, por ejemplo, o un cuarteto de Barber Shop, es necesario que la melodía que se cante esté correctamente armonizada para conseguir un resultado adecuado”, explica de Vega. Para ello, hay que aplicar técnicas de composición que los estudiantes profesionales de música van adquiriendo con esfuerzo.

Gracias a Sharpmony cualquier estudiante de armonía y composición dispone de un asistente que le permite progresar en sus estudios. La app se encarga de revisar sus ejercicios, detectar errores, e incluso si el profesor lo habilitara, proponer soluciones o resolver de forma automática un ejercicio de armonización a cuatro voces. Sharpmony es capaz de realizar de forma automática a partir de una melodía, y sin ninguna información adicional, una composición a cuatro voces con una estética determinada.

Periodo de pruebas

Actualmente, la aplicación se encuentra en periodo de pruebas, que esperan completar en los próximos meses. Y es que ya hay profesionales de la música en Estados Unidos y Europa que les han pedido probar la herramienta. De momento, solo los alumnos de la asignatura Armonía del Conservatorio Profesional de Música de Mérida, cuya propuesta de colaboración aceptó su director, José Ignacio De la Peña, sin dudarlo. Estos alumnos son los únicos afortunados que ya están disfrutando y probando la herramienta. “Una aplicación de estas características necesita una fase de pruebas exhaustiva y un usuario muy concreto: deben ser usuarios con conocimientos de música, y particularmente de armonía”, explica el informático. Cada semana, el equipo recibe las indicaciones para mejorar la herramienta. “El periodo de pruebas está siendo muy fructífero lo que nos está permitiendo hacer una aplicación muy funcional”.

Sobre GEA

El Grupo de Evolución Artificial de la Universidad de Extremadura se creó en el año 2002 y forma parte del catálogo extremeño de grupos de investigación. Es un grupo multidisciplinar dedicado al desarrollo y aplicación de Inteligencia Computacional Paralela y Distribuida y particularmente a la Creatividad Computacional, una de las ramas más novedosas y desconocidas de la Inteligencia Artificial. Colabora con empresas extremeñas y otros centros de investigación pertenecientes al SECTI, además de centros de investigación y universidades a nivel internacional.