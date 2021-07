Salazar, Ciudadanos, asegura que lo único que no cambia nunca en los gobiernos de Sánchez es la indiferencia absoluta hacia Extremadura

Comparte en redes sociales













El coordinador de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, ha criticado este lunes que lo “único” que no cambia nunca en los gobiernos de Sánchez es “la indiferencia absoluta hacia Extremadura”.

Así, Salazar ha indicado que “no hay ni un solo ministro extremeño en los más de 30 ministros que lleva nombrados” por lo que ha manifestado que “queda claro que la región seguirá sin tren digno, sin pensiones dignas y que Extremadura seguirá siendo la gran olvidada”.

Además, el portavoz de la formación naranja ha señalado que este cambio de gobierno hace ver que lo único que le importa a Sánchez es su permanencia en el poder.

“No lleva un proyecto de país, para reconstruirlo con los fondos Next Generation o para la convergencia de nuestra región con las demás. El proyecto de Sánchez es Sánchez, el proyecto del presidente es su propia presidencia”, ha lamentado.

En este sentido Salazar se ha mostrado preocupado por el cese del ministro Ábalos, no por el hecho de su cese sino, ha explicado, “por los compromisos que había adquirido con Extremadura es sus últimas visitas”.

“No sabemos si estos compromisos con el tren extremeño quedarán como tantos otros del pasado, olvidados, relegados a los designios de independentistas que son los que realmente creemos que han decidido estos cambios”, ha indicado.

DATOS COVID E INCENDIOS

Por otro lado, y en cuanto a la incidencia de contagios por Covid, el coordinador de Ciudadanos Extremadura ha manifestado que las medidas de flexibilización que se han llevado a cabo “han sido adecuadas y no debemos volver atrás”.

Además, ha insistido en que no solo se tiene que tener en cuenta la incidencia acumulada como referente para tomar o quitar medidas, “la presión hospitalaria es aceptable, los ingresados en UCI son pocos y gravedad de los afectados es menor que en otras olas”.

En este sentido Salazar ha destacado que la formación liberal no va a tolerar que se le ponga el calificativo de “jóvenes” a esta quinta ola porque “los jóvenes no son culpables” al tiempo que ha manifestado que es lógico que los mayores contagiados ahora sean los jóvenes “porque son los únicos que no han sido vacunados todavía”.

“Pero es cierto que hay que tomar medidas, seguir vacunando con intensidad, avanzar en la vacunación de jóvenes y reforzar la atención primaria”, ha remarcado.

Por otra parte, sobre el periodo de incendios Salazar ha destacado que el Infoex actuó en 33 incendios forestales la pasada semana y ha manifestado que es un tema “que nos preocupa”.

“Lo hemos llevado al Congreso de los Diputados y en el pleno de junio preguntamos a la conejera sobre cuáles eran las actuaciones. Estamos en riesgo alto y pedimos al Gobierno de Extremadura que se tome de una vez esto en serio, que dignifique el trabajo de los bomberos forestales, que dote de más medios al Infoex y que tenga un plan para que nuestra riqueza paisajística y biodiversidad