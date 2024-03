Un joven destroza la puerta principal de la sede del PSOE de Almendralejo con una retroexcavadora

En la madrugada de este martes, la sede del PSOE en Almendralejo sufrió un ataque con una retroexcavadora que destrozó la puerta principal. El presunto autor, un joven de 20 años, ya ha sido detenido.

Piedad Álvarez, la secretaria local del partido, ha condenado este acto vandálico, calificándolo de “atentado” a la sede local del PSOE, situada en la Avenida de la Paz. Los socialistas fueron informados de los hechos alrededor de las 7:00 horas por una llamada del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Álvarez ha expresado su “rabia y frustración” y ha interpuesto una denuncia ante la Policía. “Han atacado la casa del pueblo de Almendralejo”, lamentó, haciendo un llamado a la calma y a la tranquilidad ante el ambiente de crispación que se vive en Extremadura.

A pesar de los daños, Álvarez destacó que los atacantes no lograron robar nada gracias a una doble puerta que no pudieron atravesar. Desde el partido, se sugiere que el motivo del ataque fue ideológico, ya que no es la primera vez que sufren actos vandálicos.

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 20 años como presunto autor de los destrozos. Por el momento, no hay evidencias de un posible delito de robo de la retroexcavadora, cuyo origen se desconoce.

Las cámaras de vigilancia de la zona, una de las más transitadas de la ciudad con numerosos locales de hostelería y comercio, han sido clave en las gestiones realizadas. En las redes sociales, se ha difundido un video grabado por el autor de los hechos en el momento en que embiste con la retroexcavadora la sede del partido que actualmente gobierna en la localidad, causando daños en la puerta metálica principal.

Imagen: Ana Picón